Трамп признался, что проинформировал Рютте об итогах разговора с Путиным

Трамп заявил, что проинформировал Рютте о диалоге с Путиным Трамп признался, что проинформировал Рютте об итогах разговора с Путиным

Москва26 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, в ходе разговора с Рютте они обсудили множество тем.

Для меня было честью провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. … Я проинформировал его о моих переговорах с президентом Владимиром Путиным написал Трамп в соцсети Truth Social

Встреча президента США и генсека НАТО состоялась в среду вечером в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, итоги саммитов альянса в Гааге и Анкаре и вопросы наращивания оборонных расходов.