Москва26 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, в ходе разговора с Рютте они обсудили множество тем.
Для меня было честью провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. … Я проинформировал его о моих переговорах с президентом Владимиром Путинымнаписал Трамп в соцсети Truth Social
Встреча президента США и генсека НАТО состоялась в среду вечером в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, итоги саммитов альянса в Гааге и Анкаре и вопросы наращивания оборонных расходов.