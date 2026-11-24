Трамп примет генсека НАТО в своей резиденции во Флориде В НАТО анонсировали встречу генсека Марка Рютте с Дональдом Трампом

Москва24 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 25 ноября встретится с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

В среду, 25 ноября, генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго говорится в сообщении

Уточняется, что визит Рютте в США продлится с 24 по 25 ноября. Помимо встречи с Трампом, генсек альянса проведет переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации.

Повестка предстоящих встреч не раскрывается. В альянсе также сообщили, что общения с прессой по итогам переговоров не планируется, а НАТО намерена опубликовать только фотографии.

Визит проходит на фоне обсуждения американских инициатив по урегулированию украинского конфликта. Ранее Рютте заявлял, что несколько стран НАТО, в том числе США, пока не поддерживают вступление Украины в альянс. Он также отмечал, что вопросы военного присутствия НАТО у границ с Россией должны решаться исключительно государствами - членами блока.

Ранее Рютте назвал увеличение помощи Киеву лучшим ответом на угрозы в Европе.