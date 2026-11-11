Глава МИД Филиппин Лазаро подтвердила визит Трампа на саммит АСЕАН в Маниле

Приезд Трампа на саммит АСЕАН подтвердил МИД Филиппин Глава МИД Филиппин Лазаро подтвердила визит Трампа на саммит АСЕАН в Маниле

Москва11 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп примет участие в 49-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Маниле. Об этом заявила министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Лазаро в интервью РИА Новости.

Глава филиппинского внешнеполитического ведомства подтвердила, что Манила получила официальное уведомление от американской стороны о приезде главы Белого дома.

Филиппины исполняют функции председателя АСЕАН в 2026 году. Проведение саммита запланировано в Маниле на период с 14 по 17 ноября.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнерство России со странами АСЕАН является неизменным приоритетом.