Москва11 нояВести.Американский президент Дональд Трамп примет участие в 49-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Маниле. Об этом заявила министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Лазаро в интервью РИА Новости.
Глава филиппинского внешнеполитического ведомства подтвердила, что Манила получила официальное уведомление от американской стороны о приезде главы Белого дома.
Филиппины исполняют функции председателя АСЕАН в 2026 году. Проведение саммита запланировано в Маниле на период с 14 по 17 ноября.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнерство России со странами АСЕАН является неизменным приоритетом.