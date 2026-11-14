Москва14 ноя Вести.Документ о морском сотрудничестве является главным из итоговых документов предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Маниле. Об этом заявила в беседе с РИА Новости глава МИД Филиппин Тереса Ласаро.

У нас около ста итоговых документов, а возможно, даже больше​​​. Они охватывают множество вопросов в самых разных сферах. Но если вы спросите меня, какой из них самый важный, я бы назвала документ о морском сотрудничестве сказала министр иностранных дел Филиппин

Ласаро напомнила, что морское сотрудничество было одной из тем председательства Филиппин в АСЕАН, а главным шагом в этой области она считает создание Морского центра АСЕАН на Филиппинах.

Глава МИД Филиппин отметила, что в рамках этого направления обсуждаются вопросы, связанные с Конвенцией ООН по морскому праву, а также научные аспекты морского сотрудничества и развитие голубой экономики.

Ранее Ласаро сообщила, что американский президент Дональд Трамп примет участие в 49-м саммите АСЕАН. Глава филиппинского внешнеполитического ведомства подтвердила, что Манила получила официальное уведомление от американской стороны о приезде главы Белого дома.