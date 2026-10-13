Москва13 окт Вести.Стратегическое партнерство России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является неизменным приоритетом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с генсекретарем АСЕАН Као Кимхорном​​​.

Продвижение стратегического партнерства с АСЕАН – один из наших неизменных приоритетов сказал он

Министр также отметил, что это уже второй визит Кимхорна в Россию в 2026 году. До этого генсек Ассоциации приезжал, чтобы принять участие в саммите Россия – АСЕАН в Казани, который был посвящен 35-летию партнерства.

По словам Лаврова, у гостя очень насыщенный график визита в Москву. Речь идет в том числе о встречах в администрации президента, переговорах с руководителями целого ряда федеральных министерств, посещение Евразийской экономической комиссии и участие в Российской энергетической неделе.