Москва27 ноя Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали настоящим стратегическим партнером России, отношения между странами являются примером равноправного межгосударственного взаимодействия в многополярном мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе открытия выставки архивных документов и фотографий в честь 55-летия установления дипотношений с ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты – наш по-настоящему стратегический партнер. Двустороннее сотрудничество базируется на принципах равноправия, взаимного уважения, учета национальных интересов и служит очень хорошим примером равноправного межгосударственного взаимодействия в многополярном мире сказал Лавров, его слова приводит ТАСС

Одной из сфер тесного сотрудничества стран является противовоздушная оборона.