Захарова: Лавров провел серию встреч на полях форума "Сир-Бани-Яс" в ОАЭ

Лавров провел серию встреч на полях форума в ОАЭ Захарова: Лавров провел серию встреч на полях форума "Сир-Бани-Яс" в ОАЭ

Москва14 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию двусторонних контактов на полях форума "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Других подробностей о содержании бесед и конкретных участниках проведенных встреч Захарова не привела.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности России обсудил итоги переговоров в Абу-Даби.