Москва14 нояВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию двусторонних контактов на полях форума "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров принял участие в политологической конференции в Абу-Дабинаписала дипломат
Других подробностей о содержании бесед и конкретных участниках проведенных встреч Захарова не привела.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности России обсудил итоги переговоров в Абу-Даби.