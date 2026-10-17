Лавров прибыл в Манаму на стратегический диалог РФ – ССАГПЗ

Лавров прибыл в Манаму на переговоры РФ со странами Персидского залива Лавров прибыл в Манаму на стратегический диалог РФ – ССАГПЗ

Москва17 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Манаму для участия в девятом стратегическом диалоге РФ со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщает ТАСС.

Бахрейн стал первой остановкой главы МИД РФ в рамках ближневосточного турне, которое направлено на содействие деэскалации ситуации в Персидском заливе.

Завершить поездку Лавров планирует визитом в Тегеран. Там у него намечены двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на полях диалога Россия – ССАГПЗ у Лаврова также запланирован ряд двусторонних встреч.