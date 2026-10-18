Захарова: Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии в Манаме

Захарова заявила о переговорах глав МИД РФ и Саудовской Аравии в Манаме Захарова: Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии в Манаме

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в Манаме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

К публикации она приложила фото, на котором министры жмут друг другу руки.

Переговоры глав МИД России и Саудовской Аравии в Манаме написала Захарова

Кроме того, Лавров провел встречу с кувейтским коллегой Джаррахом Джабиром аль-Ахмедом ас-Сабахом.

В ночь на 18 октября сообщалось, что Лавров обсудит в Манаме укрепление российских связей со странами Персидского залива.