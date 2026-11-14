Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ отношения и мировую повестку Лавров и глава МИД ОАЭ сверили позиции по мировой повестке

Москва14 ноя Вести.Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили развитие российско-эмиратских отношений, а также региональную и международную повестку, сообщается на сайте МИД РФ.

Переговоры прошли в Абу-Даби во время визита Лаврова, где он участвовал в XVII Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс". Стороны отметили, что Россия и ОАЭ подходят к 55-летию установления дипотношений, которое будет отмечаться 8 декабря, с заметными результатами сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Министры подтвердили готовность Москвы и Абу-Даби поддерживать активный политический диалог и развивать стратегическое партнерство на основе договоренностей на высшем уровне. Они также подробно сверили позиции по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки.

Особое внимание было уделено напряженности в зоне Персидского залива. Стороны подчеркнули необходимость решать разногласия политико-дипломатическими средствами, с соблюдением международного права и учетом интересов всех вовлеченных государств. Также они отметили важность стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Лавров напомнил об обновленной российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива и подтвердил готовность Москвы к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для создания архитектуры безопасности в регионе.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в районе палестино-израильского конфликта, в Ливане, Судане и Ливии. Россия и ОАЭ выступили за продолжение совместных усилий по поиску политических решений на основе резолюций Совбеза ООН.

Лавров также изложил российскую оценку ситуации вокруг Украины и подтвердил позицию Москвы о необходимости комплексного и долгосрочного урегулирования кризиса при устранении его первопричин.