Москва23 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдельати кризис в Персидском заливе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ на официальном сайте.
Также стороны обсудили сотрудничество Москвы и Каира, расширение торговли и реализацию двусторонних инфраструктурных проектов.
Состоялся углубленный обмен мнениями по кризисной ситуации в зоне Персидского залива, вызванной неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана. С обеих сторон была подчеркнута важность восстановления прочного и устойчивого мира в регионе политико-дипломатическими средствамиговорится в сообщении
Ранее президент России Владимир Путин заявил о расширении товарооборота с Египтом. Он отметил, что крупные проекты между РФ и Египтом реализуются по плану, несмотря на трудности.