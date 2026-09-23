Лавров обсудил с главой МИД Египта Абдельати ситуацию в Персидском заливе

Лавров обсудил с главой МИД Египта кризис в Персидском заливе Лавров обсудил с главой МИД Египта Абдельати ситуацию в Персидском заливе

Москва23 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдельати кризис в Персидском заливе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ на официальном сайте.

Также стороны обсудили сотрудничество Москвы и Каира, расширение торговли и реализацию двусторонних инфраструктурных проектов.

Состоялся углубленный обмен мнениями по кризисной ситуации в зоне Персидского залива, вызванной неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана. С обеих сторон была подчеркнута важность восстановления прочного и устойчивого мира в регионе политико-дипломатическими средствами говорится в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин заявил о расширении товарооборота с Египтом. Он отметил, что крупные проекты между РФ и Египтом реализуются по плану, несмотря на трудности.