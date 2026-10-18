Москва18 октВести.Россия и Саудовская Аравия заявили о необходимости обеспечить безопасность судоходства и свободный проход судов по международным водным путям. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, которая состоялась в Манаме.
С обеих сторон констатирована важность обеспечения безопасности навигации и беспрепятственного прохода судов через все международные водные артериисказано в сообщении российского дипведомства
Стороны также обсудили актуальные международные и ближневосточные вопросы, в том числе обстановку в Персидском заливе. Особую обеспокоенность министры выразили в связи с напряженностью на юге Аравийского полуострова и в Баб-эль-Мандебском проливе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переговорах глав МИД РФ и Саудовской Аравии в Манаме.