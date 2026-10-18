Лавров: нужно устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива Лавров: необходимо устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива

Москва18 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива.

Российский министр находится в Манаме, столице Бахрейна, где участвует в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Необходимо восстановить, ликвидировать первопричины того, что происходит в Ормузском проливе и вокруг него сказал он на пресс-конференции по итогам девятого министерского заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ

По словам министра иностранных дел РФ, речь идет в том числе о выполнении договоренностей, достигнутых между США и Ираном в рамках так называемого Исламабадского меморандума.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Манаме на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

Исламабадский меморандум - это меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный в июне 2026 года при посредничестве Пакистана и ряда стран. Документ подразумевает прекращение боевых действий и дальнейшие переговоры по санкциям, ядерной программе и восстановлению исламской республики.