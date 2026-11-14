МИД: Россия и ОАЭ выступают за безопасное судоходство в Ормузском проливе

РФ и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе МИД: Россия и ОАЭ выступают за безопасное судоходство в Ормузском проливе

Москва14 ноя Вести.Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считают необходимым обеспечить стабильное и безопасное судоходство в Ормузском проливе. Об этом стало известно по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Переговоры прошли в Абу-Даби, где российский министр участвовал в международном форуме "Сир Бани Яс". Россия и ОАЭ отметили предстоящую 8 декабря 55-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

Обозначена необходимость налаживания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем большое значение для мировой экономики говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства

Отмечается, что стороны также обсудили сохраняющуюся напряженность в зоне Персидского залива и подчеркнули необходимость урегулировать разногласия политико-дипломатическими средствами. При этом важно соблюдать международное право и учитывать законные интересы всех вовлеченных государств.

В ходе встречи Лавров напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. При этом он подтвердил, что Москва готова взаимодействовать с заинтересованными странами и организациями, чтобы создать региональную архитектуру безопасности.

В ночь на 14 ноября Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что два танкера подорвались на морских минах при прохождении Ормузского пролива, на судах вспыхнули пожары.