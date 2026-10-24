Москва24 окт Вести.Главы министерств иностранных дел четырех стран (Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции) призвали к возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Об этом стало известно после совместного заявления министров по итогам четырехсторонней встречи в Стамбуле.

Выступаем против любых ограничений гражданского судоходства и призываем к скорейшему возобновлению безопасного и беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив следует из документа

Главы внешнеполитических ведомств добавили, что иранский конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.

Последние несколько месяцев СМИ сообщают о случаях нападения на разные международные суда во время прохода через Ормузский пролив. Последний инцидент произошел в конце октября – три судна загорелись после подрыва на минах. После этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупредили, что, если Вашингтон продолжит призывать корабли пересекать заминированный водный путь, ответ может распространиться и на базы Соединенных Штатов.