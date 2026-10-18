Москва18 октВести.Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мероприятие состоится 18 октября в столице Бахрейна – Манаме.
Участники встречи обсудят перспективы укрепления взаимовыгодного партнерства между Россией и странами Совета, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, передает РИА Новости.
Основным событием мероприятия станет пленарное заседание по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня. В том числе участники заседания обменяются мнениями по ситуации в зоне Персидского залива.
Кроме того, у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.
Предыдущая встреча в данном формате состоялась в сентябре 2025 года в Сочи. В состав ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.
Ранее Ларов отметил, что в Персидском заливе и Ормузском проливе продолжаются вооруженные столкновения, несмотря на очевидный ущерб для торговли и навигации. По его словам, для урегулирования кризиса необходимо установить доверительные отношения между всеми государствами залива.