Лавров примет участие во встрече Россия - ССАГПЗ в Бахрейне

Лавров обсудит в Бахрейне укрепление связей РФ со странами Персидского залива Лавров примет участие во встрече Россия - ССАГПЗ в Бахрейне

Москва18 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мероприятие состоится 18 октября в столице Бахрейна – Манаме.

Участники встречи обсудят перспективы укрепления взаимовыгодного партнерства между Россией и странами Совета, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, передает РИА Новости.

Основным событием мероприятия станет пленарное заседание по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня. В том числе участники заседания обменяются мнениями по ситуации в зоне Персидского залива.

Кроме того, у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Предыдущая встреча в данном формате состоялась в сентябре 2025 года в Сочи​​. В состав ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

Ранее Ларов отметил, что в Персидском заливе и Ормузском проливе продолжаются вооруженные столкновения, несмотря на очевидный ущерб для торговли и навигации. По его словам, для урегулирования кризиса необходимо установить доверительные отношения между всеми государствами залива.