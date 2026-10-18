Лавров в ходе визита в Иран обсудит с Аракчи ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров обсудит с главой МИД Ирана обстановку в Персидском заливе Лавров в ходе визита в Иран обсудит с Аракчи ситуацию в зоне Персидского залива

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 19 октября, совершит рабочий визит в Тегеран, в ходе поездки он обсудит с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в зоне Персидского залива и пути выхода из кризиса. Его также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщается на сайте МИД России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, это будет уже четвертая личная встреча руководителей МИД двух стран в текущем году. Кроме того, Лавров и Аракчи с начала года провели 14 телефонных разговоров.

Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе говорится в публикации

На переговорах стороны намерены провести доверительный и подробный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, а также по ключевым международным темам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, министры планируют определить дальнейшие шаги по усилению координации на площадке ООН, а также по расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

17 октября Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму, чтобы принять участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)​​​. Бахрейн стал первой остановкой главы МИД РФ в рамках ближневосточного турне, которое направлено на содействие деэскалации ситуации в Персидском заливе.

18 октября министра иностранных дел России принял король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.