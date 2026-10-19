В МИД России сообщили о встрече Лаврова с Пезешкианом Захарова: в Тегеране Лавров встретился с Масудом Пезешкианом

Москва19 окт Вести.В Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. О встрече в своем Telergram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Свою публикацию Захарова сопроводила кадрами с закрытой для прессы встречи. К президенту Ирана Пезешкиану Лавров отправился сразу после переговоров с коллегой Аббасом Аракчи - это был уже их пятый диалог за год. Сама встреча глав МИД продлились более двух часов.

Сегодня днем Пезешкиан и Лавров встретились и обсудили двусторонние отношения, а также последние события в регионе и на международной арене подтвердило иранское агентство ИРНА

Лавров 19 октября также провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. В Тегеран российский министр прибыл из Манамы (Бахрейн). В Бахрейне накануне состоялся девятый раунд стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Перелет занял три часа.

Москва ожидает визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана до конца октября. Ожидается, что Пезешкиан приедет на Форум стран-экспортеров газа, который состоится 27 октября в столице России.