Лавров и Аракчи обсудят в Иране шаги по деэскалации в зоне Персидского залива

Лавров прибыл в Иран, где обсудит с Аракчи деэскалацию в зоне Персидского залива Лавров и Аракчи обсудят в Иране шаги по деэскалации в зоне Персидского залива

Москва19 окт Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива. Российский министр также встретится с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом, пишет ТАСС.

Отмечается, что особое внимание Лавров в ходе контактов в Иране уделит практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Тегерана.

Вероятно, министр проинформирует иранскую сторону и о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива.