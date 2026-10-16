Москва16 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября прибудет с рабочим визитом в Тегеран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Иранасказала дипломат
Основной темой встречи станет международная и региональная обстановка, прежде всего ситуация вокруг Ирана и усилия Москвы по снижению напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.
По словам Захаровой, стороны также обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в ходе недавних контактов на высшем и высоком уровнях, и дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и Ирана.
В Тегеран Лавров отправится из Бахрейна, где 18 октября запланирован очередной раунд диалога между Россией и Советом сотрудничества государств Персидского залива.
Ранее президент РФ Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу позицию Ирана по возможному урегулированию конфликта.