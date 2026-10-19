В МИД Ирана назвали причину затягивания конфликта на Украине Аракчи: ошибочная политика Запада привела к затягиванию украинского конфликта

Москва19 окт Вести.Ошибочная политика, которую ведут ряд западных стран, является главной причиной затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отметил дипломат, европейские страны и Соединенные Штаты выбрали неверный политический курс, что стало главной причиной многих мировых кризисов и конфликтов.

Поддержка Западом Израиля привела к продолжению гуманитарного кризиса, а его политика вмешательства привела к затягиванию войны на Украине сказал Аракчи

По мнению главы МИД Ирана, лидерам европейских государств необходимо "открыть глаза" и оценить реальную ситуацию.

19 октября главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели совместную пресс-конференцию. На ней Лавров пояснил, что одним из триггеров украинского конфликта стал религиозный фактор.

Сергей Лавров добавил, что Россия рассчитывает на визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа, который состоится 27 октября в столице России.