Москва19 октВести.Ошибочная политика, которую ведут ряд западных стран, является главной причиной затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как отметил дипломат, европейские страны и Соединенные Штаты выбрали неверный политический курс, что стало главной причиной многих мировых кризисов и конфликтов.
Поддержка Западом Израиля привела к продолжению гуманитарного кризиса, а его политика вмешательства привела к затягиванию войны на Украинесказал Аракчи
По мнению главы МИД Ирана, лидерам европейских государств необходимо "открыть глаза" и оценить реальную ситуацию.
19 октября главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели совместную пресс-конференцию. На ней Лавров пояснил, что одним из триггеров украинского конфликта стал религиозный фактор.
Сергей Лавров добавил, что Россия рассчитывает на визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа, который состоится 27 октября в столице России.