Москва19 октВести.Украина способствует беспорядку в важном для поставок продовольствия Каспийском регионе и на севере Ирана, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы это повредило отношениям Москвы и Тегерана, сообщает ТАСС.
Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания. Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе - на севере нашей страны. Мы не должны позволить этой стране достичь своих целей и создать проблемы и помехи в отношениях наших двух странподчеркнул Ареф
Ранее в Тегеран прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, который намерен обсудить с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.