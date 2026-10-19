Иран обвинил Киев в создании беспорядков в Каспийском регионе Тегеран призвал не допустить, чтобы атаки Киева повредили отношениям РФ и Ирана

Москва19 окт Вести.Украина способствует беспорядку в важном для поставок продовольствия Каспийском регионе и на севере Ирана, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы это повредило отношениям Москвы и Тегерана, сообщает ТАСС.

Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания. Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе - на севере нашей страны. Мы не должны позволить этой стране достичь своих целей и создать проблемы и помехи в отношениях наших двух стран подчеркнул Ареф

Ранее в Тегеран прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, который намерен обсудить с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.