Король Бахрейна принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова Захарова сообщила, что король Бахрейна принял главу МИД РФ Лаврова

Москва18 окт Вести.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму, чтобы принять участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)​​​.

Аудиенция Сергея Лаврова у короля Бахрейна написала Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив фото аудиенции

Как отмечается, предыдущая встреча в этом формате на уровне глав МИД прошла в Сочи в сентябре 2025 года. В состав ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар.

Бахрейн стал первой остановкой главы МИД РФ в рамках ближневосточного турне, которое направлено на содействие деэскалации ситуации в Персидском заливе. Завершить поездку Лавров планирует визитом в Тегеран. Там у него намечены двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.