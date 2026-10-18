Москва18 октВести.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму, чтобы принять участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Аудиенция Сергея Лаврова у короля Бахрейнанаписала Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив фото аудиенции
Как отмечается, предыдущая встреча в этом формате на уровне глав МИД прошла в Сочи в сентябре 2025 года. В состав ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар.
Бахрейн стал первой остановкой главы МИД РФ в рамках ближневосточного турне, которое направлено на содействие деэскалации ситуации в Персидском заливе. Завершить поездку Лавров планирует визитом в Тегеран. Там у него намечены двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.