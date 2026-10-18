Лавров передал королю Бахрейна большой привет от Путина Лавров передал королю Бахрейна приветствие от Владимира Путина

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время аудиенции у короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы передал монарху теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российский лидер с теплотой вспоминает каждый из по меньшей мере пяти визитов короля в Россию и будет рад приветствовать его вновь.

Президент Путин передает самые горячие приветы заявил Лавров

Ранее сообщалось, что Лавров примет участие в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мероприятие состоится 18 октября в столице Бахрейна – Манаме.