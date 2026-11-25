Путин отметил сотрудничество с Брунеем в сфере безопасности Путин поблагодарил султана Брунея за сотрудничество в сфере безопасности

Москва25 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на переговорах с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Кремле поблагодарил его за сотрудничество в сфере безопасности и укрепления обороноспособности.

Российский лидер отметил, что Москва и Бандар-Сери-Бегаван поддерживают устойчивые связи в гуманитарной области, в том числе в сферах культуры и образования. По его словам, Россия готова и дальше развивать взаимодействие по этим направлениям.

Вопросы, связанные с повышением обороноспособности, с безопасностью тоже находились всегда и находятся в центре нашего внимания. Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью Военно-морского Флота Российской Федерации сказал Владимир Путин

Султан Брунея-Даруссалама Хассанал Болкиах прибыл в Москву с государственным визитом 24 ноября. В международном аэропорту Внуково-2 главу иностранного государства встретил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Предыдущая встреча президента России с султаном Брунея состоялась 17 июня 2026 года в Казани на полях саммита Россия – АСЕАН. Тогда Путин отметил положительную динамику двустороннего товарооборота и указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.