Путин поблагодарил Рахмона за особое внимание в Таджикистане к русскому языку

Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Путин поблагодарил Рахмона за особое внимание в Таджикистане к русскому языку

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за особое внимание к русскому языку в республике.

Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят, безусловно, стратегический характер, развиваются очень позитивно и в сфере экономики и гуманитарных вопросов. Благодарны вам, и все время это подчеркиваю, за внимание к русскому языку в Таджикистане сказал Путин на встрече в Кремле

Путин отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер и позитивно развиваются как в экономической, так и в гуманитарной сферах. По его словам, у Москвы и Душанбе остается ряд вопросов, требующих особого внимания.

Также российский президент положительно оценил итоги обсуждения вопросов безопасности в зоне ответственности ОДКБ, которое состоялось накануне. Он подчеркнул, что стороны подтвердили готовность к совместной работе в этой области.

Также сообщалось, что Путин принял президента Таджикистана перед встречей с Уиткоффом и Кушнером.