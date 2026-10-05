Москва5 октВести.Президент России Владимир Путин по телефону поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Лидеру республики также направлена поздравительная телеграмма, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Рахмон в телефонной беседе выразили удовлетворение высоким уровнем отношений России и Таджикистана и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие.
Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежомуказал российский лидер в телеграмме с поздравлениями
Президент РФ также отметил вклад Рахмона в развитие российско-таджикистанских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения, а также плодотворной совместной работы по двусторонним, региональным и международным вопросам.
В завершение Путин пожелал президенту Таджикистана здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.