Путин поздравил Рахмона с днем рождения, отметив его авторитет на мировой арене

Путин поздравил Рахмона с днем рождения Путин поздравил Рахмона с днем рождения, отметив его авторитет на мировой арене

Москва5 окт Вести.Президент России Владимир Путин по телефону поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Лидеру республики также направлена поздравительная телеграмма, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Рахмон в телефонной беседе выразили удовлетворение высоким уровнем отношений России и Таджикистана и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие.

Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом указал российский лидер в телеграмме с поздравлениями

Президент РФ также отметил вклад Рахмона в развитие российско-таджикистанских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения, а также плодотворной совместной работы по двусторонним, региональным и международным вопросам.

В завершение Путин пожелал президенту Таджикистана здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.