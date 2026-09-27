Москва27 сенВести.Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллеге из Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики. Российский лидер отметил вклад проводимой Туркменистаном политики позитивного нейтралитета в дело укрепления безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что под руководством Бердымухамедова Туркменистан продолжает динамично развиваться.
Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионахуказал президент РФ
Российский лидер также отметил активное сотрудничество Москвы и Ашхабада в самых различных сферах, успешное взаимодействие в решении важных международных вопросов. Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы, направленной на упрочение российско-туркменистанских отношений.
Путин пожелал президенту Туркменистана здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики - счастья и процветания.