Президент Таджикистана Рахмон встретил Путина у трапа самолета в Душанбе Президент Таджикистана Рахмон встретил Путина в аэропорту Душанбе

Москва20 ноя Вести.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в аэропорт Душанбе, чтобы лично приветствовать российского лидера Владимира Путина.

Президент России ранее прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. Перед этим он участвовал в саммите АТЭС.

У трапа самолета главы государств обменялись рукопожатием, обнялись и коротко переговорили. После этого кортеж президента России отправился из аэропорта Душанбе.

Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны планируют обсудить дальнейшее развитие российско-таджикского стратегического партнерства и сотрудничества.

Владимир Путин отмечал, что намерен затронуть с Эмомали Рахмоном вопросы безопасности, торгово-экономические связи и крупные перспективные совместные проекты двух стран.

12 ноября глава российского государства принял коллегу из Таджикистана в Кремле.