Москва20 нояВести.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в аэропорт Душанбе, чтобы лично приветствовать российского лидера Владимира Путина.
Президент России ранее прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. Перед этим он участвовал в саммите АТЭС.
У трапа самолета главы государств обменялись рукопожатием, обнялись и коротко переговорили. После этого кортеж президента России отправился из аэропорта Душанбе.
Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны планируют обсудить дальнейшее развитие российско-таджикского стратегического партнерства и сотрудничества.
Владимир Путин отмечал, что намерен затронуть с Эмомали Рахмоном вопросы безопасности, торгово-экономические связи и крупные перспективные совместные проекты двух стран.
12 ноября глава российского государства принял коллегу из Таджикистана в Кремле.