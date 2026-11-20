Пресс-служба Кремля: Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан Пресс-служба Кремля: Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Москва20 ноя Вести.Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там он проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

На повестке - ключевые вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества, а также актуальная международная и региональная проблематика.

Российский лидер прилетел в Душанбе из китайского Шэнчьжэня, где он принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и провел трехстороннюю встречу с лидерами КНР и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом​​​.