Москва20 нояВести.Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там он проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.
На повестке - ключевые вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества, а также актуальная международная и региональная проблематика.
Российский лидер прилетел в Душанбе из китайского Шэнчьжэня, где он принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и провел трехстороннюю встречу с лидерами КНР и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.