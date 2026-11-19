Москва19 ноя Вести.201-я военная база Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется на территории Таджикистана, является гарантом безопасности в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

После саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Путин поедет в Душанбе, где проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как вы видели, наша правительственная делегация во главе с вице-премьером [Алексеем] Оверчуком была в Афганистане, и я хотел бы проинформировать Эмомали Шариповича о результатах этой поездки, о том, какие мы видим перспективы в развитии сотрудничества на афганском направлении. У нас там, как вы знаете, 201-я база военная, которая является, на мой взгляд, очень хорошим, реальным гарантом безопасности в регионе. И нужно поговорить на эту тему, то есть по вопросам безопасности, их надо обсудить. В том числе и продолжение функционирования этой базы сообщил Путин

Ранее в Кремле сообщали, что в ходе поездки президента РФ в Таджикистан будут обсуждаться ключевые вопросы развития российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества, а также актуальная международная и региональная проблематика.