Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин завершил визит в Китай, где принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Главу государства на взлетном поле проводила рота почетного караула.

Теперь российский лидер направляется в Таджикистан, где у него запланированы переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Президенты обсудят вопросы безопасности, а также совместные проекты Москвы и Душанбе.

Путин в Китае принял участие в мероприятиях саммита АТЭС, в том числе в трехсторонней встрече с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. За круглым столом в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" они обсудили среди прочего вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов и борьбы с международным терроризмом.