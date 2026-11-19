Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из 10

Трамп оценил свой визит в Китай на саммит АТЭС Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из 10

Москва19 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел на 12 баллов из 10.

В Шэньчжэне Трамп провел в том числе трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Думаю, это было 12 баллов​​​. По шкале от нуля до 10 я бы поставил 12 сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC

Американский лидер добавил, что все прошло отлично и удалось выстроить "фантастические отношения".

За круглым столом в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" лидеры трех страны затронули вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения безопасности в области энергетики и продовольствия.

После завершения саммита АТЭС в аэропорту Шэньчжэня Трампа провожал глава МИД КНР Ван И. После того, как глава Белого дома поднялся по трапу, самолет президента США направился на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.