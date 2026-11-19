Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Китае продлились чуть больше часа Двусторонняя встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС завершилась

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили двустороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Переговоры продолжались чуть более часа. Встреча прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где позднее запланированы трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина.

Во время встречи Трамп подчеркнул особый характер отношений между Вашингтоном и Пекином и выразил уверенность в перспективах двустороннего сотрудничества.

У нас очень особые отношения. Я думаю, что пока мы с вами находимся у власти, у наших стран никогда не будет проблем сказал он

По словам американского лидера, между ним и Си Цзиньпином выработалась "выдающаяся личная дружба".

Нынешние переговоры стали третьей встречей лидеров США и Китая с начала года. В мае они общались в Пекине во время визита Трампа, а в сентябре – в Вашингтоне в рамках ответного государственного визита Си Цзиньпина.

Ранее в четверг Трамп встретился с Путиным, переговоры также продлились около часа. По словам президента США, этот разговор был призван подготовить почву для предстоящего трехстороннего саммита.