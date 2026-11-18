Москва18 нояВести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Шэньчжэне завершили переговоры, которые продолжались более двух часов. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча проходила на вилле "Цилиньюань" в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Переговоры начались в расширенном составе около полудня по местному времени (07.01 мск).
В ходе беседы с участием делегаций стороны обсудили перспективы дальнейшего экономического сотрудничества России и Китая.
Затем лидеры продолжили общение в узком кругу за рабочим завтраком. С российской стороны в нем также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Общая продолжительность переговоров превысила два часа.
Встреча лидеров России и КНР в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стала их пятым контактом за год.