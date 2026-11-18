Москва18 нояВести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затронули вопрос урегулирования конфликта на Украине во время переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, обсуждалась ли украинская проблематика на встрече двух лидеров.
Затрагивалисказал Песков
Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в среду в рамках визита российского президента в Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Российский лидер охарактеризовал встречу как обстоятельный разговор с хорошим другом.