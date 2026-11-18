Песков подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину на переговорах

Лидеры России и Китая в Шэньчжэне затронули тему украинского конфликта Песков подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину на переговорах

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затронули вопрос урегулирования конфликта на Украине во время переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, обсуждалась ли украинская проблематика на встрече двух лидеров.

Затрагивали сказал Песков

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в среду в рамках визита российского президента в Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Российский лидер охарактеризовал встречу как обстоятельный разговор с хорошим другом.