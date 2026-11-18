Москва18 нояВести.Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал ему о текущей ситуации в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты уточнили, затрагивался ли вопрос о положении дел в зоне СВО во время встречи двух лидеров в узком составе.
Дасказал Песков
Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в среду в рамках визита российского президента в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС.
В четверг запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Ранее Песков отметил, что Путин и Трамп в ходе встречи могут обсудить актуальные вопросы, в том числе ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.