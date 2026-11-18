Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили обстановку в зоне СВО на Украине

Песков подтвердил, что Путин рассказал Си Цзиньпину о ситуации в зоне СВО Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили обстановку в зоне СВО на Украине

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал ему о текущей ситуации в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты уточнили, затрагивался ли вопрос о положении дел в зоне СВО во время встречи двух лидеров в узком составе.

Да сказал Песков

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в среду в рамках визита российского президента в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС.

В четверг запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Ранее Песков отметил, что Путин и Трамп в ходе встречи могут обсудить актуальные вопросы, в том числе ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.