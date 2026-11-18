Москва18 нояВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящих контактов в Китае могут обсудить украинский вопрос и ситуацию вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, основное внимание стороны планируют уделить текущим вопросам.
Конечно, прежде всего Украина. Конечно, если будет время, обменяются мнениями и по Иранупояснил Песков
Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В среду российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На 19 ноября также запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.