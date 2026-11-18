Песков: Путин и Трамп могут обсудить Украину и Иран на встрече в Китае

Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа в Китае Песков: Путин и Трамп могут обсудить Украину и Иран на встрече в Китае

Москва18 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящих контактов в Китае могут обсудить украинский вопрос и ситуацию вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, основное внимание стороны планируют уделить текущим вопросам.

Конечно, прежде всего Украина. Конечно, если будет время, обменяются мнениями и по Ирану пояснил Песков

Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В среду российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На 19 ноября также запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.