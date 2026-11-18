Путин о переговорах с Си Цзиньпином: обстоятельная беседа с хорошим другом

Путин рассказал студентам в Китае о содержательном разговоре с Си Цзиньпином Путин о переговорах с Си Цзиньпином: обстоятельная беседа с хорошим другом

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как обстоятельный разговор с хорошим другом.

Российский лидер выступил перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Дорогие друзья, как вы знаете, непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом, председателем Си Цзиньпином сказал Путин

Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ был официально создан в 2016 году. За десять лет вуз стал одной из площадок академического сотрудничества России и Китая. В настоящее время университет реализует более 60 основных образовательных программ, а число его студентов превышает 5 тысяч человек.

Встреча лидеров двух стран состоялась 18 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры сначала в расширенном составе и затем в узком продлились более двух часов.