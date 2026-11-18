Путин выступил перед студентами совместного университета РФ и Китая в Шэньчжэне

Флагман образовательного сотрудничества: Путин поговорил со студентами МГУ-ППИ Путин выступил перед студентами совместного университета РФ и Китая в Шэньчжэне

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин выступил перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Главные заявления – в материале ИС "Вести".

Российский лидер напомнил, что до посещения университета обсудил развитие двусторонних отношений с председателем КНР. Путин назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом.

Вклад в отношения стран

Президент отметил достижения совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне, где более 5 тысяч студентов обучаются по свыше чем 60 образовательным программам. В их числе направления, связанные с математикой, физикой, химией, другими естественными и гуманитарными науками.

По словам Путина, университет объединил лучшие традиции российского и китайского высшего образования и получил международное признание.

Главное, что совместный университет уже стал настоящим флагманом двухстороннего сотрудничества в сфере образования подчеркнул глава государства

Научная кооперация

Путин также напомнил, что в Китае действуют 45 совместных российско-китайских вузов. Кроме того, в октябре в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании Российско-китайского минерально-сырьевого университета.

С российской стороны в проекте примет участие Петербургский горный университет. Президент высоко оценил уровень учебного заведения, назвав его одним из лучших профильных вузов мира.

Российский лидер также напомнил, что в настоящее время в России обучаются более 60 тысяч студентов из Китая, а в КНР – более 20 тысяч россиян.

После выступления Путин пообщался со студентами и аспирантами совместного университета. В короткой встрече приняли участие около 15 представителей России и Китая.

В завершение президент пожелал учащимся успехов, оставил запись в книге почетных гостей и сфотографировался с участниками встречи.