Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай посетил совместный университет МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Вместе с вице-премьерами Татьяной Голиковой, Дмитрием Чернышенко и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым российский лидер осмотрел университетскую выставку.

Ранее в Шэньчжене прошли российско-китайские переговоры. Сначала Путин и председатель Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения на встрече в широком формате, затем переговоры продолжились за рабочим завтраком, участие в котором с российской стороны также принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

В 2014 году в рамках официального визита Путина в Китай был подписан меморандум между министерствами образования обеих стран о сотрудничестве по проекту совместного университета МГУ и ППИ.

13 сентября 2017 с участием вице-премьеров России и Китая состоялась церемония открытия совместного университета. В этом же году вуз принял первых студентов - 118 бакалавров и 26 магистров.