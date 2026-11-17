Голикова рассказала о перспективах совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Голикова: РФ возлагала большие надежды на проект МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Москва17 ноя Вести.Россия исторически возлагала большие надежды на совместный образовательный проект МГУ-ППИ в китайском Шэньчжэне. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в интервью информационной службе "Вести".

Голикова отметила востребованность образования, которое получают студенты университета, и перспективы их трудоустройства.

Очень надеюсь, что состоится завтра визит нашего президента в связи с юбилейным событием, связанным с созданием совместного университета МГУ-ППИ Шэньчжэнь. Вы знаете, что это совместный проект, большой. И мы на него исторически возлагали большие надежды. Он первый образовательный проект, и у нас будет возможность посмотреть, как там обучаются студенты, какие программы. Я слышала, что есть хороший результат этого проекта, что очень многие трудоустраиваются сказала вице-премьер

Она также подчеркнула, что университет объединяет образовательные традиции двух стран.

Вообще для Китая это проблема – трудоустройство молодых людей. На самом деле, это отличное образование. Оно взаимно проникает. Есть традиции китайского образования, есть наши. Наш МГУ направляет сюда преподавателей. Преподаватели успешно работают, я думаю, дарят знания китайским студентам и другим. Ну, и наши тоже постигают науку здесь, в Китае заявила Голикова

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит вуз МГУ-ППИ в Шэньчжэне в рамках поездки в Китай на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).