Москва17 ноя Вести.Совместный университет МГУ-ППИ (Московского государственного университета и Пекинского политехнического института) в Шэньчжэне за десять лет работы стал крупным научно-образовательным центром и флагманом российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По словам министра, сегодня в университете учится более пяти тысяч человек, также на финальной стадии находится решение о расширении кампуса.

В свое время по инициативе лидеров двух государств - президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина - был открыт соответствующий совместный университет здесь, в Шэньчжэне. За 10 лет он стал таким крупным научно-образовательным центром… Конечно, это флагман российско-китайского сотрудничества в сфере образования. И принципиально важно, что у нас в этом году первый год перекрестных годов образования в России и Китае. И проектов у нас много в образовании, в сфере высшего образования, вообще в целом в образовании, в науке. Но это флагманский проект вне всякого сомнения, поскольку и МГУ занимает особое место в системе высшего образования. Ну и это, пожалуй, самый крупный проект между двумя странами сказал Фальков

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Китай на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) посетит вуз МГУ-ППИ в Шэньчжэне.