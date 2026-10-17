Университеты в Подмосковье и КНР готовятся совместно обучать студентов Подмосковный и китайский университеты запускают программу двух дипломов

Москва17 окт Вести.Московская области и КНР готовят совместную программу двух дипломов, уже подписано соглашение о намерениях, сообщил губернатор российского региона Андрей Воробьев.

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Нанкинский университет информационных наук и технологий обсуждают обучение по информатике и экономике по модели "2+2": два года студент учится в России, два – в Китае, а после выпуска сможет получить российский и китайский дипломы написал он в мессенджере MAX

Губернатор рассказал также, что китайский язык в Подмосковье изучают более 5 тысяч учеников в 100 школах, между российскими и китайскими образовательными учреждениями заключено 12 соглашений. В ноябре 150 представителей 101 подмосковной школы поедут на стажировку в КНР. Ее основной темой станет инженерное образование.

Глава Подмосковья напомнил, что по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2026-2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования.

Воробьев выразил надежду на то, что у подмосковной молодежи будет больше возможностей учиться у российских и китайских преподавателей, участвовать в совместных проектах, проходить практику на современных предприятиях и получать необходимый опыт.