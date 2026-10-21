В новых индустриальных парках Подмосковья планируют работать компании из Китая Воробьев: компании из Китая намерены развернуть свое производство в Подмосковье

Москва21 окт Вести.Четыре новых индустриальных парка заработают в Московской области до конца года. Китайские компании уже выразили серьезные намерения разместить свои производства на подмосковных площадках. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Китайские компании приходят к нам, и мы нашли очень серьезное намерения – из девяти пять компаний хотят развернуть здесь производство. Это тоже не может не радовать. Вот партнеры собираются приехать сюда для того, чтобы открыть свои производства, вложить деньги в нашу страну. Это предметный разговор ведущих компаний мира сообщил он

21 октября в Московской области обсудили меры поддержки инновационных предприятий, развитие отечественной робототехники и внедрение российских информационных решений. Эти вопросы подняли на форуме "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики".

На мероприятии Воробьев рассказал о развитии инфраструктуры для предпринимателей и оказании поддержки для новых производств. Для этого, по его словам, возводятся индустриальные парки. До конца года планируется запустить четыре площадки в Дмитрове, Жуковском и Раменском.