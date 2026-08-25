При новом индустриальном парке "Титан" в Подмосковье будет работать колледж При индустриальном парке "Титан" в Подмосковье организуют обучение студентов

Москва25 авг Вести.При новом государственном индустриальном парке "Титан", открытом в Подмосковье, будет функционировать колледж – студенты смогут проходить производственную практику, а впоследствии устраиваться на работу на те же предприятия. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, который принял участие в открытии первого корпуса индустриального парка.

По его словам, без создания подобных государственных индустриальных парков невозможно будет добиться технологического суверенитета. И Московская область смогла организовать уникальное в стране производственное пространство, подчеркнул депутат.

Люди, которые сюда приходят работать, могут совершенно спокойно находить себе и отдых в спорте, в развлечениях между работой. И что самое важное, здесь будет существовать колледж… Потому что сюда же будут приходить дети, будут обучаться, проходить производственную практику и приходить на те производства, на которых обучались… Технологического суверенитета без подготовки кадров … добиться невозможно сказал Терюшков

Сегодня, 25 августа, в Московской области в Ленинском округе открыли новый государственный индустриальный парк "Титан", который стал первым из пяти подобных проектов в регионе. На данный момент его резидентами стали семь компаний, производящие роботов.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Московская область является лидером по числу индустриальных парков в стране: их работает уже 72.