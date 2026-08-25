Воробьев рассказал о строительстве спортивного комплекса в Клине Воробьев назвал дату запуска спортивного комплекса в Клине

Москва25 авг Вести.Первого сентября следующего года отремонтированный спортивный комплекс в городе Клин должен принять первые соревнования. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что это будет очень заметный праздник для всего города.

Первого сентября следующего года уже комплекс должен принять первые соревнования, запрос на это очень большой, большое количество детей занимается здесь, и я очень надеюсь, что это будет по-настоящему заметный праздник для города Клина заявил губернатор

Ранее Воробьев объяснил важность национальных проектов для развития Подмосковья. По его словам, они помогают региону строить перинатальные центры, модернизировать дорожно-транспортную сеть, а также улучшать ж/д сообщение.