Москва13 окт Вести.Московская область заинтересована в запуске производства роботов. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях 26-й Китайской международной промышленной выставке в Шанхае.

Он отметил, что предприятия Московской области рассматривают не только само использование решений по автоматизации, но и возможность производства соответствующих технологий.

Здесь [в КНР] есть автоматизированные линии, роботы, и мы заинтересованы, чтобы они производились на территории Московской области. У нас есть специальная программа, очень выгодная для производителей, в том числе китайских, которая позволяет, в принципе, за рубль им заехать и начать производство сказал он

Губернатор отметил, что в Подмосковье промышленность генерирует четверть валового регионального продукта.

И от того, насколько она автоматизирована, насколько роботы появляются в нашей жизни, зависит конкурентоспособность. И это тоже поиск, в том числе, таких решений, интеграция роботов в наши предприятия заявил Воробьев

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ИС "Вести" рассказал, что ведомство поддерживает роботизацию субсидированием услуг инжиниринговых компаний.