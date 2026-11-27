Зарубежные страны проявляют интерес к пермскому робототехническому оборудованию В Перми рассказали об интересе зарубежных стран к российским роботам

Москва27 ноя Вести.Зарубежные страны проявляют интерес к робототехническому оборудованию, производимому пермской компанией "Роботех", рассказал генеральный директор компании Алексей Падучев в интервью ИС "Вести".

"Роботех" производит высокотехнологичное оборудование для промышленной автоматизации и аддитивных технологий. Среди них роботы-манипуляторы и 3D-принтеры. Локализация производства достигла 95%.

Мы пытаемся сейчас общаться с коллегами в Турции, в Индии. Есть интерес к нашему оборудованию, оно дешевле, чем китайское, поэтому мы сейчас видим определенный потенциал для того, чтобы выйти на зарубежные контракты. В России мы уже выигрываем тендеры у китайских производителей рассказал гендиректор компании

Производство расширяется, разрабатывается новая продукция, для которой нужны новые площадки.

Мы начинаем разрабатывать робота грузоподъемностью 120 кг и 180 кг. Это большие роботы, которые требуются сейчас для тяжелой промышленности нашей страны… У нас есть глобальные планы по строительству завода по производству роботов и принтеров в Перми. Мы движемся в сторону начала строительства, ориентировочно 2027-2028 год отметил Падучев

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские компании могут производить все основные виды промышленных роботов.