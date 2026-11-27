Москва27 ноя Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью ИС "Вести" рассказал, как в регионе формируется среда для развития бизнеса.

Что для этого в регионе делается помимо [межвузовского] кампуса? Мы уже проектируем, у нас заключен договор о комплексном развитии территории с компанией "Кортрос" о создании в центре Перми "Пермь-Сити", где тоже будет технопарк. У нас развивается Morion Digital как технопарк, у нас развивается особая экономическая зона, все это будет как раз-таки являться точкой для того, чтобы малые компании, получая новые площади, потенциал для развития, становились средним и крупным бизнесом